Western New England Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Western New England Bancorp präsentierte am 24.04.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,140 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,31 Prozent auf 18,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at