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30.07.2026 06:31:29
Western New England Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Western New England Bancorp hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 34,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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