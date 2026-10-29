Western New England Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Western New England Bancorp hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 34,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Western New England Bancorp 33,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at