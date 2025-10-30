Western New England Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Western New England Bancorp lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 33,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at