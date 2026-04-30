Western New England Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Western New England Bancorp hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,67 Prozent auf 33,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at