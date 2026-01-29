|
Western New England Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Western New England Bancorp präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 33,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,750 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Western New England Bancorp 131,10 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 122,73 Millionen USD erwirtschaftet worden.
