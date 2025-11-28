Western Pacific Trust Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Western Pacific Trust Company ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Western Pacific Trust Company die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem Umsatz von 0,4 Millionen CAD, gegenüber 0,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at