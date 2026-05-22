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22.05.2026 06:31:29
Western Pacific Trust Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Western Pacific Trust Company hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal hat Western Pacific Trust Company 0,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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