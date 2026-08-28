Western Pacific Trust Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Western Pacific Trust Company präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent auf 0,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at