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25.08.2026 06:31:29
Western Region Gold: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Western Region Gold präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Western Region Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 2,96 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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