Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

Western Region Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Western Region Gold hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Western Region Gold im vergangenen Quartal 3,16 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Western Region Gold 1,93 Milliarden CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,520 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 95,92 Prozent auf 13,56 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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