Select Medical Aktie
WKN DE: 603025 / ISIN: US8161961094
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05.05.2026 21:38:04
Western Standard Sells Entire Select Medical Position Ahead of $3.9 Billion Buyout
On May 5, 2026, Western Standard LLC reported selling out of Select Medical Holdings (NYSE:SEM), with an estimated $32.30 million transaction value based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated May 5, 2026, Western Standard LLC exited its position in Select Medical Holdings by selling 2,064,021 shares. The estimated value of these trades was $32.30 million, calculated using the average closing price during the first quarter of 2026. The quarter-end value of the Select Medical Holdings stake decreased by $30.65 million, reflecting both the sale and stock price changes.Select Medical Holdings operates a national network of hospitals, clinics, and occupational health centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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