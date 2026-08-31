Western Star Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Western Star Resources veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at