Western Star Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Western Star Resources äußerte sich am 08.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,140 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,310 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at