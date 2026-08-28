Western Superconducting Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Western Superconducting Technologies äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 CNY, nach 0,580 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Western Superconducting Technologies 1,53 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at