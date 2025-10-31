Western Superconducting Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Western Superconducting Technologies stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Western Superconducting Technologies 0,390 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Western Superconducting Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,27 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,21 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at