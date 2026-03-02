02.03.2026 06:31:29

Western Superconducting Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Western Superconducting Technologies hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Western Superconducting Technologies 0,300 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Western Superconducting Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 1,25 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,36 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,29 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Western Superconducting Technologies ein Gewinn pro Aktie von 1,23 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5,24 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Western Superconducting Technologies 4,60 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,54 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 5,50 Milliarden CNY erwartet.

