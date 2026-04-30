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30.04.2026 06:31:29
Western Superconducting Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Western Superconducting Technologies hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,07 CNY gegenüber 0,260 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,08 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,07 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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