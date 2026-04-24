Western Union Co Q1 Profit Retreats

(RTTNews) - Western Union Co (WU) released earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $64.7 million, or $0.20 per share. This compares with $123.5 million, or $0.36 per share, last year.

Excluding items, Western Union Co reported adjusted earnings of $79.5 million or $0.25 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.1% to $982.7 million from $983.6 million last year.

Western Union Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $64.7 Mln. vs. $123.5 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.36 last year. -Revenue: $982.7 Mln vs. $983.6 Mln last year.