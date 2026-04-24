Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|
24.04.2026 13:47:44
Western Union Co Q1 Profit Retreats
(RTTNews) - Western Union Co (WU) released earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $64.7 million, or $0.20 per share. This compares with $123.5 million, or $0.36 per share, last year.
Excluding items, Western Union Co reported adjusted earnings of $79.5 million or $0.25 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.1% to $982.7 million from $983.6 million last year.
Western Union Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $64.7 Mln. vs. $123.5 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.36 last year. -Revenue: $982.7 Mln vs. $983.6 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Union Company
|
20:04
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18:01
|Freitagshandel in New York: S&P 500 mittags stärker (finanzen.at)
|
16:03
|S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Union Company von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16:02
|Börse New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
23.04.26
|Ausblick: Western Union Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
21.04.26
|Börse New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
21.04.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)