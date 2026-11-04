Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
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04.11.2026 23:45:13
Western Union Co Reveals Fall In Q3 Profit
(RTTNews) - Western Union Co (WU) reported a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $78.0 million, or $0.25 per share. This compares with $139.6 million, or $0.43 per share, last year.
Excluding items, Western Union Co reported adjusted earnings of $130.5 million or $0.42 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.2% to $1.009 billion from $1.032 billion last year.
Western Union Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $78.0 Mln. vs. $139.6 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.43 last year. -Revenue: $1.009 Bln vs. $1.032 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.28 To $ 1.38 Full year revenue guidance: 0 % To 1 %
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