Western Union Co Reveals Fall In Q3 Profit

(RTTNews) - Western Union Co (WU) reported a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $78.0 million, or $0.25 per share. This compares with $139.6 million, or $0.43 per share, last year.

Excluding items, Western Union Co reported adjusted earnings of $130.5 million or $0.42 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.2% to $1.009 billion from $1.032 billion last year.

Western Union Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $78.0 Mln. vs. $139.6 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $0.43 last year. -Revenue: $1.009 Bln vs. $1.032 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.28 To $ 1.38 Full year revenue guidance: 0 % To 1 %