Western Union Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Western Union Company hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,80 Prozent auf 1,01 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4,04 Milliarden USD, gegenüber 4,20 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,86 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at