Western Union Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Western Union Company hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Western Union Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,360 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 982,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Western Union Company einen Umsatz von 981,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at