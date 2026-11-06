Western Union Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Western Union Company gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,430 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,01 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,03 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at