(RTTNews) - Western Union Co. (WU) announced Tuesday the renewal of its agreement with Hy-Vee, a Midwest supermarket chain operating more than 270 locations across Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota and Wisconsin.

The renewed contract extends Western Union's role as Hy-Vee's exclusive provider of Money Transfer, Money Order and Bill Pay services across the retailer's store network.

The relationship between the two companies began in the 1990s and has provided customers with access to financial services for more than three decades.

The renewed agreement includes continued collaboration on joint marketing initiatives to increase customer awareness and engagement.

By combining Hy-Vee's regional retail footprint with Western Union's global financial network, the companies will continue delivering convenient and reliable financial services to millions of customers across the Midwest.