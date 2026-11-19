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19.11.2026 06:31:28
Western Uranium: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Western Uranium präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 91,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Western Uranium 0,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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