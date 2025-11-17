|
Western Uranium zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Western Uranium ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Western Uranium die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Western Uranium im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 542,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
