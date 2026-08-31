Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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31.08.2026 16:50:01
Westinghouse Air Brake EVP Sbrocco Sells 952 Shares for $285,600
Gregory Sbrocco, EVP Operations of Westinghouse Air Brake Technologies (NYSE:WAB), executed a sale of 952 shares of common stock on Aug. 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($300); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($300.65).Westinghouse Air Brake Technologies is a leading provider of specialized equipment and services to the global rail transportation industry, with a market capitalization of $49 billion and TTM revenue of $12 billion. The company maintains a diversified business model across freight and transit segments, leveraging its technological expertise and 31,000-employee workforce to serve a stable, infrastructure-dependent customer base. WAB's strong market performance underscores investor confidence in its competitive positioning within the essential rail transportation ecosystem.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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