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WKN: 896022 / ISIN: US9297401088

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22.04.2026 12:42:16

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Bottom Line Climbs In Q1

(RTTNews) - Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $362 million, or $2.12 per share. This compares with $322 million, or $1.88 per share, last year.

Excluding items, Westinghouse Air Brake Technologies Corporation reported adjusted earnings of $462 million or $2.71 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.0% to $2.95 billion from $2.61 billion last year.

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $362 Mln. vs. $322 Mln. last year. -EPS: $2.12 vs. $1.88 last year. -Revenue: $2.95 Bln vs. $2.61 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.25 To $ 10.65 Full year revenue guidance: $ 12.19 B To $ 12.49 B

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