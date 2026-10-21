Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $409 million, or $2.42 per share. This compares with $310 million, or $1.81 per share, last year.

Excluding items, Westinghouse Air Brake Technologies Corporation reported adjusted earnings of $478 million or $2.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.1% to $3.120 billion from $2.886 billion last year.

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $409 Mln. vs. $310 Mln. last year. -EPS: $2.42 vs. $1.81 last year. -Revenue: $3.120 Bln vs. $2.886 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.85 To $ 11.05 Full year revenue guidance: $ 12.30 B To $ 12.60 B