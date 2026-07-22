Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Reports Increase In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) reported earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $395 million, or $2.33 per share. This compares with $336 million, or $1.96 per share, last year.

Excluding items, Westinghouse Air Brake Technologies Corporation reported adjusted earnings of $469 million or $2.76 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.5% to $3.179 billion from $2.706 billion last year.

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $395 Mln. vs. $336 Mln. last year. -EPS: $2.33 vs. $1.96 last year. -Revenue: $3.179 Bln vs. $2.706 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.60 To $ 10.90 Full year revenue guidance: $ 12.30 B To $ 12.60 B