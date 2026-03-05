WestKam Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

WestKam Gold hat am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte WestKam Gold ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at