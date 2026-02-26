Westlake Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Westlake Chemical gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Westlake Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,90 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 11,700 USD gegenüber 4,64 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 8,01 Prozent auf 11,17 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Westlake Chemical 12,14 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at