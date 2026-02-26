26.02.2026 06:31:29

Westlake Chemical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Westlake Chemical gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Westlake Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,90 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 11,700 USD gegenüber 4,64 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 8,01 Prozent auf 11,17 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Westlake Chemical 12,14 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:36 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
03:14 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen