Westlake Chemical Partners LP Partnership Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Westlake Chemical Partners LP Partnership Units 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 305,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Westlake Chemical Partners LP Partnership Units 237,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at