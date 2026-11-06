Westlake Chemical Partners LP Partnership Units stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,80 Prozent auf 314,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 308,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at