Westlake Chemical Partners LP Partnership Units verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Westlake Chemical Partners LP Partnership Units hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Westlake Chemical Partners LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 323,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 290,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,77 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,71 Prozent auf 1,17 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at