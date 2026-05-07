Westlake Chemical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Westlake Chemical hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Westlake Chemical ein Ergebnis je Aktie von -0,310 USD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,82 Prozent auf 2,65 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at