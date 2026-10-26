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26.10.2026 06:31:29
Westlife Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Westlife Development hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Westlife Development ein Ergebnis je Aktie von 1,78 INR vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Westlife Development 7,46 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Experten hatten einen Verlust von 0,494 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 7,33 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
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