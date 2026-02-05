Westlife Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Westlife Development hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 INR. Im Vorjahresviertel hatte Westlife Development 0,450 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Westlife Development 6,71 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,261 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 6,85 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at