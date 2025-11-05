Westlife Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Westlife Development hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,78 INR. Im letzten Jahr hatte Westlife Development einen Gewinn von 0,020 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 6,42 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,18 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Verlust je Aktie von 0,289 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 6,55 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at