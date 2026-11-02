Westpac Banking Aktie
WKN: 854242 / ISIN: AU000000WBC1
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02.11.2026 13:18:03
Westpac – Pressemitteilung zum Jahresergebnis 2026
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Westpac Banking Corporation
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Westpac Banking Corporation
Westpac – Pressemitteilung zum Jahresergebnis 2026
Die Mitteilung kann unter folgendem Link eingesehen werden:
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4352B_1-2026-11-2.pdf
Eine Kopie dieser Mitteilung wurde beim National Storage Mechanism eingereicht.
2. November 2026
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2426566 02.11.2026 CET/CEST
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