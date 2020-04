Westpay erbjuder gratis mobil betallösning för att hjälpa restauranger.

Covid-19 har förändrat vardagen för oss alla. Vi ser bland annat hur restauranger behöver förändra sitt sätt att leverera sin mat. Tyvärr befinner sig en del restauranger i en situation där de ej kan ta betalt. Anledningar kan vara hemkörning eller betalning utanför resturang.

För att hjälpa dessa restauranger tillhandahåller Westpay gratis betallösning under tre månader.

Dagligen får vi information hur Covid-19 påverkar tillvaron för våra medmänniskor. Liksom de flesta andra bolag, kan vi konstatera att detta får konsekvenser för vår verksamhet. Men mitt i allt detta finns det ljusglimtar. Bland annat är det underbart att se hur goda krafter mobiliseras hos liten som stor. ”Tillsammans” är ett av kärnvärdena inom Westpay och nu vill vi göra vad vi kan för att hjälpa andra, säger Sten Karlsson, CEO på Westpay.



Inspirerad av detta har vi frågat oss vad vi kan göra i denna situation. Svaret fanns framför näsan. Vi är experter på betallösningar. Vi vet också att restaurangbranschen är extremt drabbad. Med detta som utgångspunkt har vi tagit fram ett erbjudande som, förhoppningsvis ska hjälpa dem, och indirekt våra partners, i denna svåra situation. Vi tillhandahåller en lösning som möjliggör betalning oberoende av plats. En mobil terminal med alla dess fördelar. Vi hoppas och tror att vi, genom detta kan vara en liten pusselbit som gör vardagen lite enklare och bättre, konstaterar Hans Edin, CCO på Westpay.

English summary:

Covid-19 has changed everyday life for all of us. We see, among other things, how restaurants need to change their way of delivering their food. Unfortunately, some restaurants are in a situation where they cannot pay. Reasons can be home delivery or payment outside the restaurant.

To help these restaurants, Westpay provides a free payment solution for three months.

