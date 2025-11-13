13.11.2025 06:31:28

Westport Fuel Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Westport Fuel Systems veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,09 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 2,2 Millionen CAD, gegenüber 90,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 97,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

