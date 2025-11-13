Westport Fuel Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Westport Fuel Systems veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,09 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 2,2 Millionen CAD, gegenüber 90,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 97,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at