Westport Fuel Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Westport Fuel Systems veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,89 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -2,740 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 78,28 Prozent auf 3,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Westport Fuel Systems 17,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at