Westports: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Westports ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Westports die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,10 MYR gegenüber 0,080 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,07 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 752,0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at