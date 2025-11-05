|
05.11.2025 06:31:28
Westports: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Westports hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,08 MYR gegenüber 0,070 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 752,0 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 572,6 Millionen MYR in den Büchern standen.
