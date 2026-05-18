Westports gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Westports hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,10 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 MYR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 896,3 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Westports 621,3 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at