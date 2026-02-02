Westports: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Westports hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Westports hat ein EPS von 0,08 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,080 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,06 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,4 Millionen MYR in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,290 MYR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,12 Milliarden MYR – ein Plus von 33,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Westports 2,34 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at