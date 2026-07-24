Westports: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Westports äußerte sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,10 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 691,1 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 866,9 Millionen MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at