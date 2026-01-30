Westridge Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Westridge Resources ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Westridge Resources die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,04 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,05 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at