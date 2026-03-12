12.03.2026 06:31:29

Westrock Coffee Company Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Westrock Coffee Company Registered hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Westrock Coffee Company Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,23 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 339,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Westrock Coffee Company Registered einen Umsatz von 229,0 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,940 USD. Im Vorjahr waren -0,890 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,19 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Westrock Coffee Company Registered einen Umsatz von 850,73 Millionen USD eingefahren.

